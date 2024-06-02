Тайны личной жизни Анастасии Заворотнюк: бизнесмены, актеры, фигуристы Юлия ЧелкановаИзвестная актриса и заслуженная артистка России, Анастасия Заворотнюк, скончалась 30 мая на 54-м году жизни после длительной и тяжелой борьбы с раком головного мозга.