Российские военные ударили ракетой по бункеру в Сумах. В нем проходило совещание Зеленского с главкомом ВСУ

ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским.