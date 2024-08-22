Российские военные ударили ракетой по бункеру в Сумах. В нем проходило совещание Зеленского с главкомом ВСУ

ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским.
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