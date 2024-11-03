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Царьград

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Стала известна причина гибели двух рабочих на Стригинском мосту

Стала известна причина гибели двух рабочих на Стригинском мосту

Завершено расследование несчастного случая с двумя работниками компании «Дагантикор», говорится в пресс-релизе Госинспекции труда в Нижегородской области.

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