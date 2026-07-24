Автоинспекторы Татарстана оперативно доставили ребенка в больницу

Экстренная помощь понадобилась мальчику, который отравился лекарственными средствами. Во время несения службы на 115 км автодороги Йошкар – Ола – Зеленодольск до М-7 «Волга» к экипажу ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан в составе инспекторов Ильнура Гисмиева и Аделя Валеева обратился водитель автомобиля «Киа».