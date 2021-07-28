Berg PRESS

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Любое заявление меченного пидара вызывает рвотные рефлексы..«Надо идти вперед...
  • Николай Алымов
    Там все в голову раненые.«Был ранен в голо...
  • kirgetovamn Киргетова
    После неудавшейся цветной революшки в ход пошли санкции провокации, идёт мощная травля Белоруссии уже с сакральными ж...В Европарламенте ...

Россия рассчитывает провести встречу ближневосточного квартета на неделе ГА ООН

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин не исключил, что встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию может состояться в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх