Россия рассчитывает провести встречу ближневосточного квартета на неделе ГА ООН

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин не исключил, что встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию может состояться в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре.