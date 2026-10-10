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Эксперт Лящук: банки и удостоверяющие центры никогда не просят PIN-код от ЭП

Эксперт Лящук: банки и удостоверяющие центры никогда не просят PIN-код от ЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи. По закону она имеет ту же юридическую силу, но если попадет в чужие руки, злоумышленник сможет действовать от имени владельца.

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