Эксперт Лящук: банки и удостоверяющие центры никогда не просят PIN-код от ЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи. По закону она имеет ту же юридическую силу, но если попадет в чужие руки, злоумышленник сможет действовать от имени владельца.
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