Японские ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Японские ученые нашли объяснение тому, что женщины в среднем живут на 10 лет дольше мужчин.Группа ученых из Университета Осаки в Японии провела исследование, которое помогло выяснить причину, почему женщины живут намного дольше мужчин.
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