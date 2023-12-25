Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптой обсуждается

Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптовалютами сейчас обсуждается в кулуарах, и интерес к этому есть, рассказал в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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