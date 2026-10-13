'We Asked Her To Resign': Kimberly Guilfoyle Out As Ambassador To Greece As we noted yesterday, odds of Kimberly Guilfoyle remaining as U.
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