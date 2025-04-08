Китайские автопроизводители ответили на претензии о плохом качестве машин

Ирина Литвин А свое хорошее слабо выпускать. Когда уже переставить на кого то надеяться

ВТ Вячеслав Тарасов Странная отписка. Экономические условия в России и инвестиционная малопривлекательность не позволяют китайцам делать свой продукт качественным. Ну и выдали.