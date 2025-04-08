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Китайские автопроизводители ответили на претензии о плохом качестве машин

Китайские автопроизводители ответили на претензии о плохом качестве машин

В Новосибирске недавно прошёл форум под названием «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы», где специалисты и участники отрасли обсудили накопившиеся проблемы, связанные с техникой из КНР.

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Комментарии
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Ирина Литвин
А свое хорошее слабо выпускать. Когда уже переставить на кого то надеяться
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7 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Странная отписка. Экономические условия в России и инвестиционная малопривлекательность не позволяют китайцам делать свой продукт качественным. Ну и выдали.
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6 час.
МБ
Максим Буров
Ну, собственно, вот и недвусмысленный ответ всем владельцам китайских авто или тем, кто еще думает их приобрести.
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5 час.
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