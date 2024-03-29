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Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Накануне студентка Финансовой Академии записала сразу несколько "кружочков" в которых рассуждала о трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус сити холле".

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
А как она вообще училась? Видимо, исключительно губами. У неё лицо дебилки.
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1 час.
виктор комягин
однозначно всех под суд...и не забывать про штрафы от 3.000.000 до 5.000.000 ....очень поучительно родителям💩💩💩💩💩 этих ублюдков....кого воспитали то и получите....тут и продажа квартир и кредиты в банках во всю пойдут....память на всю жизнь...по другому этих тварей на место не поставить.....
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1 час.
СБ
Сергей Б
отчислить из лицея. пусть дадут справку о неполном среднем образовании и чешет куда пожелает!!
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41 мин.

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