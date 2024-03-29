Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

виктор комягин

однозначно всех под суд...и не забывать про штрафы от 3.000.000 до 5.000.000 ....очень поучительно родителям💩💩💩💩💩 этих ублюдков....кого воспитали то и получите....тут и продажа квартир и кредиты в банках во всю пойдут....память на всю жизнь...по другому этих тварей на место не поставить.....