«К северу выше, к югу ниже»: в Крыму радует погода, но не зарплаты

К экватору июня Росстат предоставил оценочные данные статистики по среднедушевым доходам населения в 1 квартале текущего года, которые определяются как частные суммы денежных доходов населения конкретного региона и численности этого самого населения.
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