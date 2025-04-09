Телеграм-бот для жалоб на самокатчиков заработал в Иркутске

В Иркутске заработал Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль», созданный Ассоциацией операторов микромобильности, чтобы жители могли сообщать о нарушениях, связанных с прокатными электросамокатами, сообщили в мэрии города.
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