Может нас и правда шли освобождать?

Виктор Полуэктов

Счета организаторам кровавой бани возможно будет выставить только после Полной Жёсткой Победы. Когда будет возможность д и к т о в а т ь. Иначе это всё равно что кричать что-то обвинительное носорогу. Да ещё и хищному. Мы для них не люди. А просто агорибены, подлежащие колонизации/ограблению при удобном случае. И всё.