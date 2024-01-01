Украинцы захотели русской победы. Украинцы начинают раззомбироваться. Тотальная мобилизация может стать триггером массовой ломки сознания, а отказ от участия в бойне может стать её концом.
Может нас и правда шли освобождать?
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Счета организаторам кровавой бани возможно будет выставить только после Полной Жёсткой Победы. Когда будет возможность д и к т о в а т ь. Иначе это всё равно что кричать что-то обвинительное носорогу. Да ещё и хищному. Мы для них не люди. А просто агорибены, подлежащие колонизации/ограблению при удобном случае. И всё.
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10 час.
Алексей Сафронов
В чем-то согласен с автором статьи, но не согласен в том, что будет большой ошибкой считать укрофашистов таким же как Мы. Укро-Нерусь, и есть та биомасса, которая только после полного уничтожения может считаться навсегда ликвидированной, а главное без упоминания в дальнейшем позорного слова украинцы.
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9 час.
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