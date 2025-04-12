Владелец одесского клуба Лиховидов установил новый рекорд чемпионатов Украины как самый возрастной игрок на поле

Владелец и президент клуба из Одессы «Реал Фарма» Николай Лиховидов установил возрастной рекорд для чемпионатов Украины, превзойдя собственное достижение.
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