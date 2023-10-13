Против русских под Купянском бросили полувековые танки-старички

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко на Купянском направлении для отражения атак русских украинские боевики задействовали танки более чем полувековой давности.
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