Росавиация поручила подготовиться к майским праздникам и Дню Победы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обратилось к авиакомпаниям с просьбой принять необходимые меры для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в случае задержек рейсов в период предстоящих майских праздничных дней.
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