Француские СМИ рассказали о главном страхе Зеленского

Обозреватель французской газеты «Le Figaro» Рено Жирар сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости ВСУ и украинцев.
Популярные статьи
- Тем, кто сдается в плен ВСУ — премия, а тех, кто идет в ЧВК «Вагнер», хотят сажать на 15 лет: Пригожин жестко ответил генералу Соболеву
- «У нас вырезаны все те, кто может решения принимать»: Пригожин высказался о российском командовании
- При транзите через Россию пропали товары двойного назначения из Евросоюза на миллиард долларов
Свежие комментарии