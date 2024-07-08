КАМАЗ-мастер занял четыре первых места на 4-м этапе «Шелкового пути-2024»

Дмитрий Сотников вышел в лидеры «Шелкового пути-2024» после победы на четвертом этапеКАМАЗ-мастерПилот КАМАЗ-мастер Дмитрий Сотников одержал вторую победу подряд на этапах «Шелкового пути-2024» и вышел в лидеры грузового зачета после четырех дней гонки.