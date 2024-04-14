Поиск знакомств

﻿﻿У современных людей остается все меньше возможностей общаться привычными способами: на улице или вместе с общими друзьями для Для многих людей гаджеты в первую очередь служат заменой общения, поэтому для поиска знакомств нужны специальные средства Сайт и мобильное приложение.