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Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

Девушка с четырехлетнего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

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