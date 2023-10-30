Армия Израиля за сутки атаковала 600 военных объектов ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. Израильские военные ликвидировали десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и пытались атаковать войска, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии