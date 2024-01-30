Норвежский фонд благосостояния увеличил доли в крупнейших техкомпаниях

Норвежский фонд благосостояния стоимостью 1,5 триллиона долларов увеличил свои доли в крупнейших технологических компаниях в прошлом году после того, как интерес к искусственному интеллекту вызвал резкий рост в этом секторе, пишет Bloomberg.
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