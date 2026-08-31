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Газета.ру

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NGS22.RU: во время выступления на Алтае L&apos;one травмировал глаза

NGS22.RU: во время выступления на Алтае L&apos;one травмировал глаза

Во время выступления рэпера L'one в Алтайском крае артисту в глаз попали искры со сцены. Об этом пишет местный портал NGS22.

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