220 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров в рамках нацпроекта «Производительность труда»

В Нижегородской области 220 специалистов компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» получили сертификаты внутренних тренеров по внедрению бережливых технологий с начала реализации нацпроекта в 2019 году.
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