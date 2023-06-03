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Политолог Денисов: Украина нужна Западу в качестве инструмента воздействия на Россию

Политолог Денисов: Украина нужна Западу в качестве инструмента воздействия на Россию

piqsels.com Воспоминания о Волынской резне 1943 года снова всплыли в Польше. Но все разногласия уходят на второй план на фоне не полной субъектности Варшавы, сообщил «Известиям» политолог Денис Денисов.

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