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Хави после 2:4 от «Жироны»: «Мы блестяще поработали, но результат не доказывает, что это так. Нехватка эффективности убивает «Барсу»

После вчерашнего поражения каталонского клуба в матче 34-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:4) чемпионом Испании стал «Реал».

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