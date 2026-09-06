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62ИНФО | Новости Рязани

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7 сентября в Рязанской области прогнозируют +16 градусов

7 сентября в Рязанской области прогнозируют +16 градусов

В Рязанской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер ночью будет дуть с силой 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

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