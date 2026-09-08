В полку ВВС и ПВО в Смоленской области прошел молебен в честь Дмитрия Донского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Молебен в храме в честь даты, связанной с обретением мощей святого князя Дмитрия Донского, прошел в вертолетном полку объединения ВВС и ПВО в Смоленской области.
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