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ТАСС

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В полку ВВС и ПВО в Смоленской области прошел молебен в честь Дмитрия Донского

В полку ВВС и ПВО в Смоленской области прошел молебен в честь Дмитрия Донского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Молебен в храме в честь даты, связанной с обретением мощей святого князя Дмитрия Донского, прошел в вертолетном полку объединения ВВС и ПВО в Смоленской области.

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