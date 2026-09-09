Новая эпоха московской медицины: как центры женского здоровья меняют стандарт заботы о москвичках

Столица продолжает масштабное обновление системы здравоохранения. На смену разрозненным и устаревшим женским консультациям приходит единый, технологичный и максимально комфортный формат – центры женского здоровья.
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