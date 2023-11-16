Сборщик заказов екатеринбургской фирмы отдала мошенникам 4.5 млн рублей

14 ноября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД г. Екатеринбурга обратилась сборщик заказов одной из фирм, которая сообщила, что телефонные аферисты убедили ее оформить несколько банковских займов на общую сумму 4 миллиона 540 тысяч рублей.
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