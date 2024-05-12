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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов сделал пас на победный гол в 3-м матче серии с «Колорадо». У него 2+2 в 10 играх в этом плей-офф

Дадонов сделал пас на победный гол в 3-м матче серии с «Колорадо». У него 2+2 в 10 играх в этом плей-офф

Форвард «Далласа» ассистировал Тайлеру Сегину во втором периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (4:1, 2-1).

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