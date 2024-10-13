Дорогая недвижимость и автопарк: чем владеет бывший замглавы прокурора, подозреваемы в хищении 200 млн

Журналисты в ходе расследования выяснили, что заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, подозреваемый в хищениях 200 миллионов рублей, владеет несколькими крупными квартирами в Москве, а также имеет обширный автопарк.