Дорогая недвижимость и автопарк: чем владеет бывший замглавы прокурора, подозреваемы в хищении 200 млн

Журналисты в ходе расследования выяснили, что заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, подозреваемый в хищениях 200 миллионов рублей, владеет несколькими крупными квартирами в Москве, а также имеет обширный автопарк.
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