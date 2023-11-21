Право наций на самоопределение - злобная глупость

Александр Семенов

"Как некоторым известно (а остальным сообщаю), я такая редкостная сволочь" Нет конечно, автор просто хам и позер, пытающийся в стёбной манере писать о серьезных вещах и не уважающий своего читателя, позволяя себе говорить с теми, для кого он пишет в выражениях типа: "редкостные твари, додики, подлая тварь, имели право их потом отыметь, Я пока издеваюсь с определениями." Это язык не освещения своей позиции, и приглашения к последующему обсуждению, это язык базарного быдла, который навязывается к читателю на панибратство. Обсуждать что-либо после этого, пропадает всякое желание. Впрочем, может автор, писал для себе подобных...? )))