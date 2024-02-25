Украина договорилась с Молдавией о совместном решении Приднестровской проблемы

Владимир Самборский

Вот цена СВО: два года и "хилые" результаты... Вроде бы и воюем, и в то же время "- а мы еще и не начинали..."! Что-то пытаемся пыжиться, хотя за 2 года линия соприкосновения существенно не поменялась. Не понятно,кому это надо и выгодно...