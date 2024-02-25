Киев готов оказать помощь Кишиневу в случае эскалации ситуации в Приднестровье. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко.
Украина договорилась с Молдавией о совместном решении Приднестровской проблемы
Комментарии
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Владимир Самборский
Вот цена СВО: два года и "хилые" результаты... Вроде бы и воюем, и в то же время "- а мы еще и не начинали..."! Что-то пытаемся пыжиться, хотя за 2 года линия соприкосновения существенно не поменялась. Не понятно,кому это надо и выгодно...
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16 час.
Андрей Stan
Ты в самом деле такой придурок или прикидываешься?... ))) Или "вещаешь" с мягкого дивана, морща свою попу, называемую мордой дица... )))
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10 час.
Вадим Кузнецов
Наверное, моладвским властям этого делать не надо. В принципе, для России не очень велика разница, решать проблему украинскую или украино-молдавскую.
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6 час.
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