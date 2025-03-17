В преддверии 90-летнего юбилея службы подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел сотрудники ООД ПДН УМВД России по Ивановской области побывали в гостях у воспитанников детского сада «Родничок» городского округа Кохма.
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