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Глава МИД Франции назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС

Глава МИД Франции назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС

Двадцать первый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет принят 13 июля. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в ходе выступления в Польше, сообщает РИА Новости «Двадцать первый пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России, одновременно еще больше сокращая доходы от энергоносителей», — сказал министр.

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