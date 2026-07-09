Глава МИД Франции назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС

Двадцать первый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет принят 13 июля. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в ходе выступления в Польше, сообщает РИА Новости «Двадцать первый пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России, одновременно еще больше сокращая доходы от энергоносителей», — сказал министр.