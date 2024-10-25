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Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 28 октября - 3 ноября

Особенное влияние Нептуна позволит вам чувствовать себя, как рыба в воде – собственно, в воде. Так что кроме совета по возможности организовывать плотские утехи в местах скопления жидкостей (в ванной, бассейне, в пивном баре, наконец) – звезды вам больше ничего не скажут.

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