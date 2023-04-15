Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    самый главный террорист сидит за Большой лужей....Кремль ответил на...
  • StarPer
    Похоже мозгами в минфине шевелить уже некому. Докатились с нашим образованием, дальше некуда.Минфин допустил и...
  • Лилия Дрогочинская
    У меня одной от одного вида всех этих людей тошнота наступает?Жена Дмитрия Дибр...

В Минспорта Украины понимают, что запрет соревнований с россиянами является плохим решением

В Минспорта Украины понимают, что запрет соревнований с россиянами является плохим решением

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о приказе организации, который вводит запрет делегациям украинских национальных команд участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх