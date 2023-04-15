В Минспорта Украины понимают, что запрет соревнований с россиянами является плохим решением

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о приказе организации, который вводит запрет делегациям украинских национальных команд участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.
Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о приказе организации, который вводит запрет делегациям украинских национальных команд участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.
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