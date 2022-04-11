На природных территориях в СЗАО начали пробуждаться ежи

Ежи на природных территориях СЗАО начали выходить из зимней спячки в поисках пропитания. «На природных территориях Москвы обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих животных пробудились до наступления тепла.
Ежи на природных территориях СЗАО начали выходить из зимней спячки в поисках пропитания. «На природных территориях Москвы обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих животных пробудились до наступления тепла.
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