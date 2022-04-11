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На природных территориях в СЗАО начали пробуждаться ежи

На природных территориях в СЗАО начали пробуждаться ежи

Ежи на природных территориях СЗАО начали выходить из зимней спячки в поисках пропитания. «На природных территориях Москвы обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих животных пробудились до наступления тепла.

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