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Представитель Дзюбы о списке топ-игроков РПЛ: «Артем должен быть там. Садулаев, Скопинцев, Педро вызывают сомнение»

Представитель Дзюбы о списке топ-игроков РПЛ: «Артем должен быть там. Садулаев, Скопинцев, Педро вызывают сомнение»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал тот факт, что футболист не попал в числоЛеонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал тот факт, что футболист не попал в число 33 лучших игроков РПЛ минувшего сезона по версии РФС.

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