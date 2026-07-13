Представитель Дзюбы о списке топ-игроков РПЛ: «Артем должен быть там. Садулаев, Скопинцев, Педро вызывают сомнение»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал тот факт, что футболист не попал в числоЛеонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал тот факт, что футболист не попал в число 33 лучших игроков РПЛ минувшего сезона по версии РФС.
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