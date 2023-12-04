Размер небольшой, но все равно приятно: эту сумму зачислят всем пенсионерам уже с 1 декабря С 1 декабря 2023 года все пенсионеры, имеющие карту «Мир», смогут получить дополнительное денежное вознаграждение.
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