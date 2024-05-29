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Какие овощи и растения легко вырастить из обрезков

Какие овощи и растения легко вырастить из обрезков

    Знаете ли вы, что корешки многих овощей и трав, которые вы крошите в салат, могут прорасти и дать побеги? Устроив их в горшочках и мисках с водой на кухонном подоконнике, можно иметь нескончаемый, постоянно пополняемый запас свежей зелени.

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