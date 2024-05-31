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Белоусов сообщил об отражении массированной атаки ракетами ATACMS на Крымский мост

Белоусов сообщил об отражении массированной атаки ракетами ATACMS на Крымский мост

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ 31 мая заявил, что в ночь на 30 мая российскими военными была отражена массированная атака на Крымский мост десятью ракетами ATACMS.

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