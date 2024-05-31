Белоусов сообщил об отражении массированной атаки ракетами ATACMS на Крымский мост

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ 31 мая заявил, что в ночь на 30 мая российскими военными была отражена массированная атака на Крымский мост десятью ракетами ATACMS.
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