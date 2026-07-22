Башню Сююмбике в Казани отреставрируют более чем за 100 млн рублей

Более 100 млн рублей выделили на реставрацию башни Сююмбике в Казанском кремле. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии