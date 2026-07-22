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Башню Сююмбике в Казани отреставрируют более чем за 100 млн рублей

Башню Сююмбике в Казани отреставрируют более чем за 100 млн рублей

Более 100 млн рублей выделили на реставрацию башни Сююмбике в Казанском кремле. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина.

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