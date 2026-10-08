«Певекское сухое» и пальмы на Таймыре: как Россия превращает глобальное потепление в свой главный актив.

Пока западный мир, заливаясь слезами, клеит себя к асфальту и посыпает голову пеплом из-за каждого лишнего градуса, в России на проблему смотрят шире.
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Прям звезда КЭЦ
Не всё так радужно будет в случае глобального потепления. Весь юг России, включая степи и лесостепи ( основной производитель сельхозпродукции). превратится в пустыню. Практически весь север России в результате оттаивания вечной мерзлоты станет непроходимым болотом. На Таймыре, на котором автор собирается сажать пальмы, толщина вечной мерзлоты составляет от 300-500 до 600-800 метров. Понадобится несколько столетий (или даже тысячелетий), чтобы вечная мерзлота превратилась в пригодный для высадки пальм грунт. Что касается "Певекского сухого", то на Чукотке климат станет помягче, но не настолько, чтобы там выращивать виноград. Исландия тому пример.