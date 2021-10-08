"Это беспредел": фермеры пожаловлись на убытки из-за проблем с водой в Алматинской области

Фермеры из Алматинской области пожаловались на то, что остались без урожая. По их словам, арбузы, тыкву и кукурузу нечем было поливать, так как воду дали позже положенного срока и в ограниченном количестве, передает КТК.
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