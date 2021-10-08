Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • Валентина Л
    Боже, какой Аполлон!Рада утвердила Ру...

"Это беспредел": фермеры пожаловлись на убытки из-за проблем с водой в Алматинской области

"Это беспредел": фермеры пожаловлись на убытки из-за проблем с водой в Алматинской области

Фермеры из Алматинской области пожаловались на то, что остались без урожая. По их словам, арбузы, тыкву и кукурузу нечем было поливать, так как воду дали позже положенного срока и в ограниченном количестве, передает КТК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх