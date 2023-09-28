Курсанты НВВКУ десантировались из «Терминаторов» под Новосибирском

Будущие разведчики отработали навыки десантирования из вертолета. В Новосибирской области на площадке аэродрома «Бердск Южный» отработали навыки десантирования курсанты учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).
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