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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Проводится набор мальчиков и девочек 5, 6, 7 лет на борьбу дзюдо и самбо

Проводится набор мальчиков и девочек 5, 6, 7 лет на борьбу дзюдо и самбо. Тренер - О. П. Говорков Запись 89044374995.

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