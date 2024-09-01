Проводится набор мальчиков и девочек 5, 6, 7 лет на борьбу дзюдо и самбо. Тренер - О. П. Говорков Запись 89044374995.
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Проводится набор мальчиков и девочек 5, 6, 7 лет на борьбу дзюдо и самбо. Тренер - О. П. Говорков Запись 89044374995.