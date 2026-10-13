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Аргументы и Факты

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В Гонконге похитили урну с прахом актрисы Аниты Муй, игравшей с Джеки Чаном

В Гонконге похитили урну с прахом актрисы Аниты Муй, игравшей с Джеки Чаном

Неизвестные похитили урну с прахом легендарной актрисы и певицы Аниты Муй в Гонконге, которую называли «гонконгской Мадонной», написал портал Mothership.

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